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Зять президента Узбекистана поделился семейным снимком в Instagram

Саида Мирзиёева трогательно поздравила сестру с днем рождения

Instagram
Общество
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Сама именинница уже ответила в комментариях к посту в Instagram, признавшись в любви к сестре.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Саида Мирзиёева очень трогательно поздравила свою сестру Шахнозу с днем рождения в своем Instagram.

Дочь президента Узбекистана написала: "Моя красивая Шахноза, Ахуня, Шахулечка! Ты всегда будешь нашей младшенькой любимой лялечкой! С днем рождения, моя родная! Счастья тебе и здоровья! Я всегда рядом. Люблю".

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Публикация от Saida Mirziyoyeva (@saida_mirziyoyeva)

В ответ на праздничный пост сама Шахноза поспешила написать в комментарии: "Не плачу... Люблю тебя безмерно. Самый главный, самый любимый человек в моей жизни. Моя сестра, моя Сика".

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Напомним, Шахноза Мирзиёева в августе возглавила Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.

Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО. 

Теги:
поздравление, Узбекистан, Узбекистан, Шахноза Матчанова, Саида Мирзиёева



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