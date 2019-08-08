Саида Мирзиёева трогательно поздравила сестру с днем рождения

Сама именинница уже ответила в комментариях к посту в Instagram, признавшись в любви к сестре.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Саида Мирзиёева очень трогательно поздравила свою сестру Шахнозу с днем рождения в своем Instagram.

Дочь президента Узбекистана написала: "Моя красивая Шахноза, Ахуня, Шахулечка! Ты всегда будешь нашей младшенькой любимой лялечкой! С днем рождения, моя родная! Счастья тебе и здоровья! Я всегда рядом. Люблю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saida Mirziyoyeva (@saida_mirziyoyeva) 7 Авг 2019 в 1:49 PDT

В ответ на праздничный пост сама Шахноза поспешила написать в комментарии: "Не плачу... Люблю тебя безмерно. Самый главный, самый любимый человек в моей жизни. Моя сестра, моя Сика".

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Напомним, Шахноза Мирзиёева в августе возглавила Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.

Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.