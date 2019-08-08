Союзы молодежи Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать в IT-сфере

В Минске состоялся Первый молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Союзы молодежи Узбекистана и Беларуси подписали в Минске дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ подписали первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель Центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев.

По словам Куранбаева, форум в Минске - своеобразная площадка для обсуждения межгосударственного сотрудничества в области современных технологий и предпринимательской деятельности.

Он обратил внимание на то, что Беларусь для Узбекистана — близкий друг и надежный партнер.

В планах сторон провести молодежные белорусско-узбекские IT-форумы, заключить соглашения между вузами стран об организации стажировок, мастер-классов и обменов.