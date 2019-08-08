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В Ташкенте перекроют несколько улиц в ближайшие дни из-за фестиваля еды

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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В эти выходные в Ташкенте пройдет грандиозный фестиваль еды Gastro Bazaar.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. С сегодняшнего дня по 11 августа в Ташкенте перекроют несколько улиц из-за фестиваля Gastro Bazaar, сообщает хокимият.

В эти дни в столице будут закрыты: улица Матбуотчилар от перекрестка с улицей Буюк Турон до пересечения с улицей Нуронийлар; улица Бухаро от магазина Hugo Boss до пересечения с улицей Нуронийлар; улица Зарафшан от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Сайилгох.

В Ташкенте перекроют несколько улиц в ближайшие дни из-за фестиваля еды
Хокимият
В Ташкенте перекроют несколько улиц в ближайшие дни из-за фестиваля еды

Напомним, в гастрономическом фестивале Gastro Bazaar примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса. 

В Ташкенте пройдет фестиваль еды с кухнями разных народов мира >>

Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа с 11.00 до 23.00 с задней стороны Hyatt Regency Tashkent.

В программу мероприятия войдут кулинарные битвы, музыкальные выступления, развлекательные действа и конкурсы. Жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда в исполнении лучших поваров, а также познакомиться с кухнями народов мира. 

Теги:
перекрытие движения, Фестиваль, фестиваль, еда, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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