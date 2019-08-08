В Ташкенте перекроют несколько улиц в ближайшие дни из-за фестиваля еды

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. С сегодняшнего дня по 11 августа в Ташкенте перекроют несколько улиц из-за фестиваля Gastro Bazaar, сообщает хокимият.
В эти дни в столице будут закрыты: улица Матбуотчилар от перекрестка с улицей Буюк Турон до пересечения с улицей Нуронийлар; улица Бухаро от магазина Hugo Boss до пересечения с улицей Нуронийлар; улица Зарафшан от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Сайилгох.
Напомним, в гастрономическом фестивале Gastro Bazaar примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса.
В Ташкенте пройдет фестиваль еды с кухнями разных народов мира >>
Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа с 11.00 до 23.00 с задней стороны Hyatt Regency Tashkent.
В программу мероприятия войдут кулинарные битвы, музыкальные выступления, развлекательные действа и конкурсы. Жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда в исполнении лучших поваров, а также познакомиться с кухнями народов мира.