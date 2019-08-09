Комитет женщин Узбекистана вводит для сотрудниц новый дресс-код

По словам Эльвиры Баситхановой, на данный момент на новые места в Комитет приходят девушки в старой и поношенной одежде.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Глава Комитета женщин Эльвира Баситханова провела встречу с журналистами, где заявила о том, что их сотрудницы полностью должны изменить дресс-код, сообщает UPL.uz.

"Как меня назначили, я сразу изучила ситуацию, которая оказалась очень печальна из-за того, что к нам на новые места приходят женщины, одетые в старую и поношенную одежду. Именно по этой причине мы хотим изменить одежду наших сотрудниц", — заявила Баситханова.

Она добавила, что сотрудницам Комитета будет запрещено одеваться в нарядную одежду, однако она не уточнила, что именно надевать на работу женщинам.

Эльмира Баситханова разобралась с проблемами матерей-одиночек >>

Напомним, вчера, 8 августа, Эльмира Баситханова побывала в Нукусе, где матери-одиночки устроили митинг, и заявила, что все проблема улажены.