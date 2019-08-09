На станции метро "Космонавтов" в Ташкенте произошло задымление

На станции ощущался запах гари, однако неисправность была устранена в течение пяти минут.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В ташкентском метро на станции "Космонавтов" сегодня утром, 9 августа, в 8.55 произошло задымление, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Задымление возникло по техническим причинам: в главном воздухораспределителе вагона №37 произошла утечка воздуха. Это привело к автоторможению колодки и зажиму колеса", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на станции ощущался запах гари, однако неисправность была устранена в течение пяти минут.

Сотрудник ГУВД о том, зачем в метро Ташкента двойная проверка безопасности >>

Произошедшее не оказало влияние на график движения поездов метрополитена.

Напомним, в июле на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина.

По словам самой женщины, она почувствовала головокружение, предположительно, из-за жары и упала.