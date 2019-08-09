В праздничные дни введут дополнительные рейсы в Самарканд и Ургенч

В дни празднования священного праздника в Узбекистане вводятся новые рейсы для более широкого охвата.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В связи с празднованием Курбан-хайита вводятся дополнительные железнодорожные рейсы в Самарканд и Ургенч, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

В частности, будут введены дополнительные поезда № 556/555 сообщением "Ташкент - Ургенч - Ташкент".

Дополнительный поезд №556 "Ташкент – Ургенч" отправляется с вокзала Ташкент-Южный 9, 11, 13 августа в 14.22, а дополнительный поезд №555 "Ургенч – Ташкент" отбывает 10, 12, 14 августа в 10.10.

Также начиная с 9 августа 2019 года будут введены дополнительные рейсы высокоскоростного поезда Afrosiyob №764/763 сообщением "Ташкент - Самарканд – Ташкент".