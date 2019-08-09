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Android vs iOS: кто побеждает в Узбекистане и мире

Collage Sputnik
Общество
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Соперничество двух популярнейших операционных систем идет уже долгие годы. Кто побеждает в данном противостоянии в Узбекистане и других странах мира - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Стало известно соотношение сил двух самых популярных операционных систем для мобильных устройств. Результаты исследование опубликовало агенство Bloomberg.

В Узбекистане явно доминирует Android. Около 87% всех пользователей смартфонов пользуются устройствами именно на этой ОС. Поклонников же Apple оказалось гораздо меньше - всего 10% пользователей предпочитают iOS-платформу, а еще 3% пользуются другими ОС.

HUAWEI P20 Pro
© ifixit
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В соседнем Казахстане любителей iOS чуть больше (20%), но все равно уверенно лидирует Android (79%). Такая же ситуация наблюдается и в Кыргызстане - 14% против 85%. А в Таджикистане и вовсе 89% населения используют Android, показатели выше разве что у Туркменистана (93%), Аргентины (92%) или Бангладеш (98%).

Самыми "яблочными" странами можно назвать Японию (на iOS - 70%), Австралию (57%), Швецию (54%), США и Канаду (по 53%).

Теги:
статистика, рейтинг, технологии, мобильный телефон, телефон, смартфон, Android, Android, iOS



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