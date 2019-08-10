По итогам всех этапов этого конкурса Узбекистан набрал 5635 баллов и лидирует в командном первенстве.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. На днях на горном полигоне "Фориш", расположенный в степях Джизакской области прошел очередной этап "Индивидуально мастерство" в рамках "Военно-медицинской эстафеты" V Армейских международных игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

На них мужские и женские команды среднего и младшего медицинского персонала, а также врачи соревновались по специальной подготовке, где показали навыки в ходе прохождения дистанции, которая включает: приближение к раненому, временная остановка наружного кровотечения, оттаскивание раненого, проведение сердечно-легочной реанимации, наложение первичной повязки и вынос раненого.

Пресс-служба Военные медики Узбекистана идут первыми к пьедесталу почета

Общая длина дистанции 60 метров. Рубеж наложения жгута на расстоянии от старта – 30 метров, а рубеж наложения повязки – 15 метров.

Состязания по специальной подготовке первого этапа "Индивидуальное мастерство" среди офицеров медицинской службы (врачебного персонала) немного отличалось от предыдущего. Оно проводилось в комплексе с состязанием по преодолению полосы препятствий и предусматривала выполнение медицинских манипуляций при ряде неотложных состояний. На определенной дистанции, врачам предстояло приблизится к манекену, после провести последовательное проведение коникотомии, торакоцентеза, осуществить дренирование плевральной полости, провести сердечно-легочную реанимацию.

пресс-служба Военные медики Узбекистана идут первыми к пьедесталу почета

По итогам состязания, среди врачей лучшего результата добились: Элмурод Бобожонов (1178 баллов) – Узбекистан, Андрей Малахов (990 баллов) – Россия и Нуржан Капезов (929 баллов) – Казахстан.

Среди младшего и среднего медицинского персонала лучшие результаты среди мужчин показали все три представителя Узбекистана: Валижон Бегалиев (1101 балл), Шохрух Ибрагимов (1062 балла) и Хокимбек Мадаминжонов (1050 баллов).

В этом же направлении среди женщин первые три места разделили между собой тоже участницы сборной Узбекистана: Ойдин Убайдуллахужаева (802 балла), Лилия Манасыпова (781 баллов) и Саидахон Абдумуминова (777 баллов).

По итогам всех этапов этого конкурса Узбекистан набрал 5635 баллов и лидирует в командном первенстве. На втором месте идет команда Казахстана, у которой на счету 4913 баллов. В тройке лидеров уверенно идет команда России (4808 баллов).

Напомним, что сегодня, 10 августа на полигоне "Фориш" начались соревнования среди водителей в отдельной номинации "Лучший водитель".