Узбекистан празднует Курбан-хайит

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане в воскресенье, 11 августа, отмечается Курбан-хайит — один из главных праздников мусульман.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Праздничный намаз в мечети "Хазрати Имам" в Ташкенте

Для удобства верующих улицы, ведущие мечетям в Ташкенте, были перекрыты. Также власти города оптимизировали работу общественного транспорта для доставки всех желающих помолиться.

В столице праздничный намаз начался в 5:45 утра. Верующие заранее занимали места в молельных залах, располагались в окрестностях мечетей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Праздничный намаз в честь Курбан-хайита в Ташкенте

В прошлом году в праздничном намазе в честь Курбан-хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей республики, приняли участие 1 903 690 человек. Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча — 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор — около 14 и 12 тысяч соответственно.

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Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха.

Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.