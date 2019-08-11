В Термезе стартовал автопробег по маршруту Узбекистан – Таджикистан – Китай

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шесть грузовых машин из Узбекистана, Таджикистана и Китая стартовали из Термеза в пилотном автопробеге по маршруту Термез – Душанбе – Кашгар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Общий пробег по маршруту следования автокаравана — 1,422 тысячи километров.
Как отметили в министерстве, проект, стартующий в логистическом Termez Cargo Centre, направлен на активизацию автотранспортных маршрутов в Китай через Таджикистан.
В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил "дорожную карту" повышения транзитного потенциала транспортного сектора страны. В частности, документ предусматривал организацию пилотного автопробега по маршруту "Узбекистан – Таджикистан – Китай".