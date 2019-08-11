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Водитель фуры на таможенном посту в Черняховске.

В Термезе стартовал автопробег по маршруту Узбекистан – Таджикистан – Китай

© Sputnik / Евгений Карасев
Общество
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Проект направлен на активизацию автотранспортных маршрутов в Китай через Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шесть грузовых машин из Узбекистана, Таджикистана и Китая стартовали из Термеза в пилотном автопробеге по маршруту Термез – Душанбе – Кашгар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Общий пробег по маршруту следования автокаравана — 1,422 тысячи километров.

Как отметили в министерстве, проект, стартующий в логистическом Termez Cargo Centre, направлен на активизацию автотранспортных маршрутов в Китай через Таджикистан.

Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана
AP Photo / Dimitri Messinis
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Termez Cargo Centre расположен в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном. Он способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, также там есть подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров. В сентябре прошлого года узбекско-китайское совместное предприятие ООО Silk Road International начало осуществлять поставки грузов в Афганистан из Китая по автотранспортному коридору Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар. В частности, для транспортировки задействован центр Termez Cargo Centre.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил "дорожную карту" повышения транзитного потенциала транспортного сектора страны. В частности, документ предусматривал организацию пилотного автопробега по маршруту "Узбекистан – Таджикистан – Китай".

Теги:
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Ташкент, автопробег



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