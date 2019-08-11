"Я была для него как бы плохая": как найти жену по душе

О том, как верующие сегодня пытаются найти свою вторую половину, чтобы основать семью, в материале РИА Новости.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik, Артем Буденный. Профильные сайты знакомств, клубы, паломничества — многие верующие именно там ищут свою вторую половину. Кто-то считает, что в этой среде люди поприличнее, другие нацелены исключительно на единоверцев. Чего ждут от брака православные и что все же мешает людям создавать счастливые семьи — в материале РИА Новости.

Азбука любви

"Слава Богу, наши души и сердца соединились! Мы встретились через две недели и поняли, что созданы друг для друга. Осенью будет венчание". На сайте знакомств "Азбука верности" таких отзывов сотни: один из крупнейших православных ресурсов предлагает анкеты 22 тысяч женщин и 19 тысяч мужчин.

Вообще-то на "Азбуке" можно встретить и мусульман, и атеистов. "Все хотят семью, но создают ее по-разному", — рассказывает Марина, соцработник, психолог по образованию. У нее тоже на этом сайте анкета.

Средний возраст посетителей сайта — 35 лет, замечает она. Но есть и 20-летние, на них особый спрос. "Логика простая: в источник окунулся, "очистился" и теперь хочет девушку-христианку, послушную жену, — скептически улыбается 33-летняя Марина. Действительно, святая Мария Магдалина до того, как уверовала, по преданию, была блудницей.

Православный соблазнитель

По данным ВЦИОМ за 2018 год, 62 процента россиян находятся в серьезных отношениях, из них половина — в официальном браке, десять процентов просто живут вместе, а еще два процента — "встречаются".

В анкете на "Азбуке" есть специальная графа "Возможно ли для вас сожительство" (секс вне брака). Но для христиан связь без венчания — блуд, то есть грех.

По словам Марины, в церковной тусовке есть категория мужчин, ищущих "честных христианок" и изощренно проверяющих их до свадьбы. Если те поддаются на уговоры заняться сексом, на них не женятся. Но при этом сами "добрые христиане" отнюдь не отказываются от близости с "морально неустойчивыми" женщинами. Сразу несколько собеседниц агентства рассказали о своих подругах, которые сильно приуныли после этих знакомств.

Марина говорит, что сама встречалась с таким моралистом, но вовремя его раскусила. "Они зачастую успешно мимикрируют: ходят в храм, знают службу, на страницах в соцсетях цитаты из Библии в стиле "да убоится жена мужа" — и никакого авторского текста, умышленно не показывают себя", — делится опытом женщина.

Однако, Марина считает, что этот "православный флер" впечатляет неофиток: "У них еще есть завышенные ожидания от людей из церковной среды".

В реальности же то, что человек исповедуется, причащается и знает службу, не обязательно говорит о его порядочности.

"Конечно, если вы поняли, про что христианство — на такое не клюнете. А тогда у меня просто возник диссонанс: его внешняя благочестивость и непорядочное поведение", — вспоминает женщина.

Потенциальный избранник возил ее по святым местам, чтобы спутница "стала лучше", и одновременно попрекал тем, что она с ним не спит. Марина сходила к православному психологу, который объяснил, что она столкнулась с проявлением нарциссизма, что новый знакомый навязывал своей подруге чувство вины и манипулировал ею. С христианством это явно не имеет ничего общего.

Марина считает, что психологические отклонения удачно маскируются под православие, и разглагольствования про обязательную девичью невинность или про то, что жена должна во всем подчиняться мужу, должны послужить сигналом для девушки.

"Бывает, люди не сдержались, начали жить вместе до брака, но тогда, если уж поступать по-христиански, нужно либо расстаться, либо дальше встречаться без близости, либо венчаться", — рассуждает Марина. Есть, правда, еще один вариант: написать в анкете "сожительство допускаю" и не канифолить никому мозги.

Если ты еще не поборол свои страсти, то хотя бы не втягивай других.

И все же на православных ресурсах "приличнее", чем на светских, подытоживает собеседница РИА Новости.

Как Петр и Феврония

Однако далеко не все предпочитают интернет-знакомства. По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, 30 процентов респондентов нашли себе пару в компании друзей, пятая часть — на работе, 13 процентов — в учебном заведении, а в интернете — лишь каждый двадцатый. Даже в возрастной группе от 18 до 24 лет предпочитают офлайн: общие компании выбрали 44 процента опрошенных, а интернет для этой цели используют 16 процентов — их даже меньше, чем знакомящихся на улице (18 процентов).

"Как говорится, ищи жену не в хороводе, а в огороде; а у нас можно и там, и там", — смеется Екатерина, администратор самого большого в Москве православного клуба знакомств имени святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака.

Клуб устраивает чаепития, занятия историческими бальными танцами, есть студия балета — на ее счету около 150 балов за девять лет. "Мы совершаем паломнические, труднические, волонтерские поездки к слепоглухнемым детям, к престарелым, фасуем продукты для нуждающихся — всего не перечислить", — говорит Екатерина.

Она уверена, что совместные дела помогают людям найти друг друга. За 12 лет существования клуба он "выпустил" более 200 семей.

"Пока готовили и раскладывали продукты к чаепитию — получилось две семьи. В детском доме она шарики подавала, он надувал, сейчас у них четверо детей. В монастыре тоже знакомятся. Мальчик поехал за девушкой, дали послушание — чистить рыбу, он попросил одну девушку помочь, она отказалась, а другая сказала: давай помогу. Теперь у них уже двое детей", — вспоминает Екатерина счастливые истории.

Давай повенчаемся

"Мы познакомились, отправившись помогать монастырю, и поняли, что атмосфера обители, молитва способствуют тому, чтобы люди раскрылись и увидели человека с той стороны, с которой в Москве мы, возможно, друг друга не видим", — рассказывают Константин Карагодин и его супруга Мария, основатели проекта "Давай повенчаемся".

Его участникам предлагают паломничества, совместное трудничество, лекции и тренинги. Но в поездках не только молятся — там "все как у людей": чаепития, песни под гитару, разговоры. Особая фишка клуба — упражнения на доверие и общение. А еще — православный speed-dating: пары общаются по пять минут и меняются.

"В наших поездках вы обязательно со всеми перезнакомитесь. Еще мы учим находить в людях положительные качества, общаться и обсуждать важные темы", — объясняет Константин. По его мнению, именно это отличает проект от других: это место, куда приходят пообщаться на тему семьи и для ее создания.

У многих участников проекта есть опыт неудачных отношений или даже распавшегося брака. "Через неустроенность в жизни люди пришли к Богу, но теперь им сложно создать семью. Некоторые просто молятся и ждут чуда, у других — негативные установки и завышенные требования.

Долой стереотипы

"У мужчин есть ложный стереотип: если чего-то нет, например, здоровья или денег, то претендовать на руку девушки нельзя, — сетует Константин. — А мнения девушек, когда мы спросили, может ли женщина зарабатывать больше мужчины, разделились поровну".

В клуб Петра и Февронии мужчины заходят посмотреть "на этих православных девушек" или выбрать хорошую жену: скромную, смирную, без вредных привычек.

"Но насколько будет крепок такой союз? Ведь православная семья — это когда люди смотрят в одном направлении", — размышляет Екатерина.

А Константин уверен: все дело в том, что у современных молодых людей и девушек нет наставников, опытных друзей, положительного примера родителей, да и со священниками не все можно обсудить. Поэтому люди ориентируются на старые книжные стереотипы, ищут каких-то выдуманных идеальных людей и не встречают.

"А мы говорим, что противоречия — не повод отказываться от создания семьи. Есть идеал, но не надо бояться, если что-то будет выглядеть по-другому", — объясняет Мария. Между людьми могут существовать противоречия, может не быть квартиры или работа появится не сразу, а через год.

Константин и Мария уверены: "Если видишь в человеке потенциал, нужно просто верить в то, что Бог поможет создать семью и со временем решить бытовые и финансовые вопросы".