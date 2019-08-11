"Я была для него как бы плохая": как найти жену по душе

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik, Артем Буденный. Профильные сайты знакомств, клубы, паломничества — многие верующие именно там ищут свою вторую половину. Кто-то считает, что в этой среде люди поприличнее, другие нацелены исключительно на единоверцев. Чего ждут от брака православные и что все же мешает людям создавать счастливые семьи — в материале РИА Новости.
Азбука любви
"Слава Богу, наши души и сердца соединились! Мы встретились через две недели и поняли, что созданы друг для друга. Осенью будет венчание". На сайте знакомств "Азбука верности" таких отзывов сотни: один из крупнейших православных ресурсов предлагает анкеты 22 тысяч женщин и 19 тысяч мужчин.
Вообще-то на "Азбуке" можно встретить и мусульман, и атеистов. "Все хотят семью, но создают ее по-разному", — рассказывает Марина, соцработник, психолог по образованию. У нее тоже на этом сайте анкета.
Средний возраст посетителей сайта — 35 лет, замечает она. Но есть и 20-летние, на них особый спрос. "Логика простая: в источник окунулся, "очистился" и теперь хочет девушку-христианку, послушную жену, — скептически улыбается 33-летняя Марина. Действительно, святая Мария Магдалина до того, как уверовала, по преданию, была блудницей.
Православный соблазнитель
По данным ВЦИОМ за 2018 год, 62 процента россиян находятся в серьезных отношениях, из них половина — в официальном браке, десять процентов просто живут вместе, а еще два процента — "встречаются".
По словам Марины, в церковной тусовке есть категория мужчин, ищущих "честных христианок" и изощренно проверяющих их до свадьбы. Если те поддаются на уговоры заняться сексом, на них не женятся. Но при этом сами "добрые христиане" отнюдь не отказываются от близости с "морально неустойчивыми" женщинами. Сразу несколько собеседниц агентства рассказали о своих подругах, которые сильно приуныли после этих знакомств.
Марина говорит, что сама встречалась с таким моралистом, но вовремя его раскусила. "Они зачастую успешно мимикрируют: ходят в храм, знают службу, на страницах в соцсетях цитаты из Библии в стиле "да убоится жена мужа" — и никакого авторского текста, умышленно не показывают себя", — делится опытом женщина.
Однако, Марина считает, что этот "православный флер" впечатляет неофиток: "У них еще есть завышенные ожидания от людей из церковной среды".
В реальности же то, что человек исповедуется, причащается и знает службу, не обязательно говорит о его порядочности.
"Конечно, если вы поняли, про что христианство — на такое не клюнете. А тогда у меня просто возник диссонанс: его внешняя благочестивость и непорядочное поведение", — вспоминает женщина.
Потенциальный избранник возил ее по святым местам, чтобы спутница "стала лучше", и одновременно попрекал тем, что она с ним не спит. Марина сходила к православному психологу, который объяснил, что она столкнулась с проявлением нарциссизма, что новый знакомый навязывал своей подруге чувство вины и манипулировал ею. С христианством это явно не имеет ничего общего.
"Бывает, люди не сдержались, начали жить вместе до брака, но тогда, если уж поступать по-христиански, нужно либо расстаться, либо дальше встречаться без близости, либо венчаться", — рассуждает Марина. Есть, правда, еще один вариант: написать в анкете "сожительство допускаю" и не канифолить никому мозги.
Если ты еще не поборол свои страсти, то хотя бы не втягивай других.
И все же на православных ресурсах "приличнее", чем на светских, подытоживает собеседница РИА Новости.
Как Петр и Феврония
Однако далеко не все предпочитают интернет-знакомства. По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, 30 процентов респондентов нашли себе пару в компании друзей, пятая часть — на работе, 13 процентов — в учебном заведении, а в интернете — лишь каждый двадцатый. Даже в возрастной группе от 18 до 24 лет предпочитают офлайн: общие компании выбрали 44 процента опрошенных, а интернет для этой цели используют 16 процентов — их даже меньше, чем знакомящихся на улице (18 процентов).
"Как говорится, ищи жену не в хороводе, а в огороде; а у нас можно и там, и там", — смеется Екатерина, администратор самого большого в Москве православного клуба знакомств имени святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака.
Она уверена, что совместные дела помогают людям найти друг друга. За 12 лет существования клуба он "выпустил" более 200 семей.
"Пока готовили и раскладывали продукты к чаепитию — получилось две семьи. В детском доме она шарики подавала, он надувал, сейчас у них четверо детей. В монастыре тоже знакомятся. Мальчик поехал за девушкой, дали послушание — чистить рыбу, он попросил одну девушку помочь, она отказалась, а другая сказала: давай помогу. Теперь у них уже двое детей", — вспоминает Екатерина счастливые истории.
Давай повенчаемся
"Мы познакомились, отправившись помогать монастырю, и поняли, что атмосфера обители, молитва способствуют тому, чтобы люди раскрылись и увидели человека с той стороны, с которой в Москве мы, возможно, друг друга не видим", — рассказывают Константин Карагодин и его супруга Мария, основатели проекта "Давай повенчаемся".
Его участникам предлагают паломничества, совместное трудничество, лекции и тренинги. Но в поездках не только молятся — там "все как у людей": чаепития, песни под гитару, разговоры. Особая фишка клуба — упражнения на доверие и общение. А еще — православный speed-dating: пары общаются по пять минут и меняются.
У многих участников проекта есть опыт неудачных отношений или даже распавшегося брака. "Через неустроенность в жизни люди пришли к Богу, но теперь им сложно создать семью. Некоторые просто молятся и ждут чуда, у других — негативные установки и завышенные требования.
Долой стереотипы
"У мужчин есть ложный стереотип: если чего-то нет, например, здоровья или денег, то претендовать на руку девушки нельзя, — сетует Константин. — А мнения девушек, когда мы спросили, может ли женщина зарабатывать больше мужчины, разделились поровну".
В клуб Петра и Февронии мужчины заходят посмотреть "на этих православных девушек" или выбрать хорошую жену: скромную, смирную, без вредных привычек.
"Но насколько будет крепок такой союз? Ведь православная семья — это когда люди смотрят в одном направлении", — размышляет Екатерина.
"А мы говорим, что противоречия — не повод отказываться от создания семьи. Есть идеал, но не надо бояться, если что-то будет выглядеть по-другому", — объясняет Мария. Между людьми могут существовать противоречия, может не быть квартиры или работа появится не сразу, а через год.
Константин и Мария уверены: "Если видишь в человеке потенциал, нужно просто верить в то, что Бог поможет создать семью и со временем решить бытовые и финансовые вопросы".