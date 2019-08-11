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Участница перед началом финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве

Выбрана новая "Миссис Россия" – фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Москве прошел финал конкурса "Миссис Россия — 2019", обладательницей заветной короны стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

Женщине 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Победительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова (Геленджик) на церемонии награждения после финала конкурса в Москве.

"Миссис Россия — 2019" — не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!" — написала победительница в своем Instagram.

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Публикация от Екатерина Миссис Геленджик2019 (@kate_love_max)

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем из Иркутска.

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Победительница главного конкурса получает право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".

Теги:
Конкурс, Россия, красота, женщина



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