Выбрана новая "Миссис Россия" – фото

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Москве прошел финал конкурса "Миссис Россия — 2019", обладательницей заветной короны стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.

Женщине 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Победительница конкурса "Миссис Россия 2019" Екатерина Нишанова (Геленджик) на церемонии награждения после финала конкурса в Москве.

"Миссис Россия — 2019" — не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!" — написала победительница в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Миссис Геленджик2019 (@kate_love_max) 11 Авг 2019 в 2:40 PDT

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем из Иркутска.

"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Победительница главного конкурса получает право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".