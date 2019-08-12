В Ташкенте все-таки повышаются тарифы на холодную воду

Несмотря на отсрочку повышения тарифов на холодную воду в Ташкенте, "Сувсоз" все-таки заявил о новой стоимости водоотведения.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Ташкенте снова повышаются тарифы на холодную воду и канализацию, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия "Сувсоз".

Известно, что новые расценки будут введены с 24 августа.

"Стоимость водоснабжения составит 310 сумов за 1 кубометр + 100 сумов специальной надбавки (сейчас 280 сумов + 100 сумов)", - говорится в сообщении.

При этом стоимость водоотведения (канализации) составит 250 сумов за 1 кубометр + 100 сумов специальной надбавки (сейчас 235 сумов + 100 сумов).

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Напомним, антимонопольный комитет Узбекистана еще в апреле предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.

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В публикации отмечается, что статья 7 закона "О естественных монополиях" и постановление правительства (28 октября 2010 года №239) обязывают субъекты естественной монополии информировать граждан об изменении цен (тарифов) посредством СМИ не менее чем за 15 дней.