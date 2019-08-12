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Математические формулы

В Бухарской области создается Международная школа математики

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Уже с нового учебного года в седьмой класс образовательного учреждения будут зачислены 90 детей. 

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Общеобразовательная школа-интернат №1 Каракульского района Бухарской области получила статус Международной школы математики в соответствии с постановлением правительства от 9 августа. Документ опубликован на портале Lex.uz

© УзА
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Одна из основных задач этой школы — углубленное изучение точных и естественных наук с использованием современных информационных технологий, а также иностранных языков. Педагоги будут развивать творческий потенциал ребят и готовить их к участию в республиканских и международных предметных олимпиадах.

Уже с нового учебного года в седьмой класс будут зачислены 90 детей. 

Школе разрешено набирать учителей из-за рубежа. Кроме того, в ней могут учиться и граждане других стран, но на платной основе.

С 2019/2020 учебного года директору, заместителям и преподавателям школы за счет бюджетных средств будет выплачивается стопроцентная надбавка.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане 383 здания колледжей будут преобразованы в школы. Этот шаг позволит в 2019-2020 годах создать 224 тысячи новых учебных мест.

Теги:
Бухарская область, Узбекистан, дети, Образование, математика, Школа



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