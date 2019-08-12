Сильный ветер и прохлада идут в Узбекистан

В Узбекистане до 16 августа можно дышать спокойно: в республике установится прохладная погода с ветром.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Узбекистане с завтрашнего дня ожидается похолодание, сообщает Узгидромет.

Под влиянием антициклона по Узбекистану сформируется погода преимущественно без осадков, лишь по горным районам республики возможно выпадение кратковременного дождя и гроза.

"Ночью температура воздуха понизится аж до плюс 15, плюс 18 градусов, а днем прогреется всего лишь до плюс 25", - говорится в сообщении.

Также местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Прохлада будет в регионе до 16 августа.

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Напомним, в конце июля метеорологи уже сообщали о похолодании, однако прогноз не оправдался.

Конец июля выдался аномально знойным в Узбекистане: жара уже даже установила новые рекорды.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году - всего +39,6.

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.