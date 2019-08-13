В битве инженеров-саперов команда Узбекистана с первых дней игр шла в тройке лидеров и тем самым показала свой настрой на победу.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Завершился международный конкурс "Безопасный маршрут" V Армейских международных игр среди инженерно-саперных подразделений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РУз.

Команда Минобороны Узбекистана достойно выступила на этих состязаниях и удостоилась почетного третьего места.

В битве инженеров-саперов, которая прошла на полигоне в Тюменской области (Россия), сборная Узбекистана с первых дней игр шла в тройке лидеров и тем самым показала свой настрой на победу.

© Министерство обороны Узбекистана. Узбекские инженеры проложили себе путь к третьему месту пьедестала почета

Обстановка соревнований была максимально приближена к боевой. Для этого на 6000- метровой дорожке проложили более 250 имитационных, сигнальных и взрыво-зажигательных электропроводов. Заезд участников начинался с условных авиаударов фронтовых бомбардировщиков Су-24 и боевого вертолета Ми-8.

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Задачами инженеров были десантироваться с высоты более 8 метров из макета вертолета, преодолеть штурмовую полосу, фасад двухэтажного дома, разминировать противопехотное минное поле.

Затем "в бой" вступали четыре машины ТММ (тяжелый механизированный мост), которые за несколько минут наводили автомобильный мост длиной 40 метров - по сравнению с прошлыми годами организаторы увеличили вдвое длину моста.

Пресс-служба Узбекские инженеры проложили себе путь к третьему месту на АрМи

После чего маршрут открыт для тяжёлой гусеничной техники БАТ и ИМР, которые выполняют засыпку воронок, разборку лесного завала. По итогам конкурса первое место завоевала команда России. Второе место у представителей Республики Беларусь.

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Тройку сильнейших инженеров замкнула команда Узбекистана. Отметим, что в отдельной номинации "Лучший экипаж БАТ-2" военнослужащие Узбекистана – механик-водитель Шавкиддин Нарзуллаев и номер расчета БАТ-2 инженерной техники Феруз Гуччиев - стали победителями.

Напомним, что в 2017 и 2018 годах команда Узбекистана уже завоевывала 3-е места в этом конкурсе.