В Узбекистане начали работать школьные ярмарки

Канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда - все это можно найти на ярмарках.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. По всему Узбекистану уже вовсю работают школьные ярмарки, сообщает STV.

Как правило, их организуют на территориях рынков, а также в крупных торговых комплексах и магазинах.

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Здесь осуществляют продажу необходимых учебных принадлежностей 26 наименований, таких как канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда.

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Особенно важно: практические все по сниженным ценам.

Ярмарки будут работать вплоть до 10 сентября.

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Напомним, в прошлом году школьные ярмарки были организованы в 931 общеобразовательной школе, 293 – на территориях рынков и 528 – в крупных торговых комплексах и магазинах.