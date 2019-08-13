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Больница

Хокимият показал, что происходит в самой большой психбольнице в Узбекистане

© Sputnik
Общество
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Главный врач медучреждения разрушил стереотипы о психиатрических больницах.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Хокимият Ташкента опубликовал видеоролик, в котором рассказывается об условиях содержания пациентов самой большой в республике городской психиатрической больницы.

Врач скорой помощи
CC0 / pixabay
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Здание клиники построено в 1896 году. В больнице есть 18 клинических отделений, 15 из которых функционируют после масштабных ремонтно-строительных работ. Они были проведены за счет госбюджета и по инвестпрограмме администрации узбекской столицы.

По словам главного врача клиники, население привыкло воспринимать психбольницы в качестве закрытых учреждений с тюремными решетками, высоким забором и с пациентами, которых необходимо изолировать от общества.

Больница
© Sputnik
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"Сейчас психических больных можно содержать совсем в других условиях, максимально приближенных к обычным стационарным. Мы это постарались сделать благодаря президенту, государству", - сказал Хусанходжаев.

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В настоящее время в психиатрической больнице Ташкента лечат пациентов не только медикаментами, но и с помощью различных терапевтических процедур, например: рисование, игровые методики и релаксация.

Теги:
Узбекистан, Ташкент



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