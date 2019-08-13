В Минздраве объяснили, как аутсорсинг поможет в борьбе со смертностью

Минздрав Узбекистана может начать переводить проблемные сферы управления на аутсорсинг в конце сентября.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана займется переводом на аутсорсинг самых проблемных сфер управления. Об этом сообщил в ходе брифинга с журналистами начальник Главного управления государственно-частного партнерства и развития медицинского туризма министерства Камолходж Эшназаров.

Он отметил, что такая система внедрена в большинстве развитых стран, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Когда я был в Израиле и Германии, мне сказали, что даже секретарь работает по договору аутсорсинга. Главная задача врача - лечить людей. Он не должен думать о том, как оплачивать коммунальные услуги, кто будет убирать палаты, кто должен охранять больницу или привозить лекарства", - уточнил представитель Минздрава.

В результате ведомство решило определить направления, где в первую очередь необходимо ввести аутсорсинг.

"Мы выбрали самые проблемные области в медицине, которые приводят к высокому уровню смертности, сокращают продолжительность жизни населения, требуют самых больших финансовых ресурсов и являются социально важными для решения наиболее уязвимых потребностей регионов. Средняя продолжительность жизни пациентов не превышает пяти лет. Во всем мире этот показатель составляет более десяти лет”, - говорит Эшназаров.

Для реализации этих мер в Кабинет министров был внесен проект постановления "Об утверждении положения об аутсорсинговых услугах в государственных медицинских учреждениях при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан".

В случае одобрения документа к концу сентября начнется переход на систему аутсорсинг в Минздраве Узбекистана.