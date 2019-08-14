Всего в конкурсе приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Вчера, 13 августа, на полигоне 40-й военной базы Отар в Казахстане прошел последний этап международного конкурса "Мастера артиллерийского огня" среди минометных расчетов, по итогам которого команда Узбекистана заняла почетное третье место, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз.

Лучшие показатели в этом конкурсе у сборной Казахстана. На второй строчке команда Россия.

Этапы конкурса: "Индивидуальная гонка", "Ночной спринт" и "Эстафета".

Пресс-служба Минометчики Узбекистана завершили конкурс с бронзовой наградой

Техника: 120 мм миномет 2Б11, многоцелевой тягач легкий и бронированный МТ-ЛБ.

Всего в конкурсе приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

Минометчики Узбекистана в состязании 1-го и 2-го этапа ("Индивидуальная гонка" 4-место 22 мин. сек., "Ночной спринт" 4-место 18 мин. 05 сек.) заняли в общем зачете 3-е место вместе с командами Азербайджана и Беларуси.

Пресс-служба Минометчики Узбекистана завершили конкурс с бронзовой наградой

Последний этап – "Эстафета", который и определил лучших: сборные Казахстана и России заняли первое и второе места.

В тройку лидеров прорвались военнослужащие Узбекистана.

Узбекистан вышел в финал "Танкового биатлона" на АрМИ-2019 >>

Также на подмосковном полигоне Алабино вчера, 13 августа, команда Узбекистана в четвертом полуфинальном заезде II дивизиона конкурса "Танковый биатлон" показала лучшее время, оказавшись быстрее и точнее Кубы, Кувейта и Лаоса.

Узбекские танкисты поразили 10 мишеней из 24 возможных. Дебютировав в этом году, узбекские танкисты пробили себе путь к финальной схватке, где могут завоевать и золотую награду второго дивизиона.

Пресс-служба Минометчики Узбекистана завершили конкурс с бронзовой наградой

В финал конкурса "Танковый биатлон" проходят Россия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Куба, Вьетнам и Уганда.

Финал II дивизиона конкурса состоится 15 августа. А победителя I дивизиона определят 17 августа в день закрытия АрМИ-2019.