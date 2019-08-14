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Военный повар из Узбекистана

Повара из Узбекистана заняли третье место в конкурсе "Полевая кухня"

Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (28)
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Соревнования проходили на подмосковном полигоне Алабино.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Команда военных поваров Узбекистана завоевала третье место в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

На этапах конкурса военные повара готовили различные национальные блюда и проводили кулинарные мастер-классы.

По итогам конкурса победителями стали россияне - 1 355 баллов. Вторую строчку с 1 275 баллами заняли военнослужащие Беларуси. Узбекистанцы и Казахстанцы набрали одинаковое количество очков – 1 240 - и заняли третье место.

Ранее стали известно, что узбекские минометчики завоевали третью строчку на  конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который прошел в Казахстана.

Международные армейские игры — это процесс военно-спортивных состязаний, организованный Министерством обороны РФ, проходящий в России и других странах. Участие в военных играх принимают несколько тысяч военнослужащих.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (28)
Теги:
военные повара, повара, Узбекистан



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