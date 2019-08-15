Минздрав Узбекистана ответил на скандальную информацию о смерти подростка

Уже после смерти подростка его родители оказывали на врачей давление и заставляли продолжать реанимационные процедуры.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. История о 14-летнем мальчике, который умер в больнице, взбудоражило Сеть, однако Минздрав Узбекистана уже разъяснил ситуацию и попросил правоохранительные органы принять меры по отношению к тем, кто распространил лживое видео в соцсетях.

"1 августа примерно в 17.00 в приемное отделение Самаркандского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 14-летний мальчик был привезен на попутном автомобиле. По словам родственников, когда подросток был на рынке, он вдруг потерял сознание и упал", - говорится в сообщении.

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По словам Минздрава, уже при осмотре в приемном отделении филиала у подростка была констатирована биологическая смерть.

Однако несмотря на это, врачи осуществили массаж сердца, давали кислород с помощью специального дыхательного мешка, оперативно делали стандартные медицинские процедуры.

"Родственникам мальчика несколько раз было сказано о том, что уже констатирована биологическая смерть и осуществляющиеся реанимационные меры безрезультатны, они оскорбляли врачей приемного отделения, под давлением заставляли их продолжать реанимационные меры", - сообщают в пресс-службе.

Видеоролик, который выложили в соцсеть, как оказалось, был снят через 30 минут после того, как привезли мальчика в приемное отделение и все оказываемые процедуры были осуществлены под давлением родственников.

Позже тело подростка передали сотрудникам внутренних дел и перевели в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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"В рабочее время ни один из медицинских работников не употреблял спиртных напитков, а приведенные в социальных сетях доводы о том, что врачи оказывали помощь в состоянии употребления спиртных напитков, лживые и являются клеветой. Если бы врачи оказывали помощь в нетрезвом состоянии, родственники покойника на месте не оставили бы их в покое", - сказал директор филиала Акбар Тиляков.

Напомним, в июле в Сырдарьинской области два врача получили ножевые ранения от отца, у которого в этой клинике умер ребенок.

Отец, услышав новость, приехал в больницу с ножом и ранил двух врачей.