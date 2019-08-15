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Хитрая форма воровства электроэнергии в Узбекистане

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Общество
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Во внутреннюю часть счетчика был установлен управляемый пультом чип, при запуске которого не учитывалась электроэнергия, проводимая через счетчик.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Потребитель ООО "Ислом Мухтор Хамкор" устанавливал во внутреннюю часть счетчика управляемый пультом чип, при запуске которого не учитывалась электроэнергия, проводимая через счетчик.

Обнаружить чип удалось представителям Кашкадарьинское областное управление Бюро принудительного исполнения ( КОУ БПИ) и Кашкадарьинское региональное отделение “Узэнергоинспекции” (КРО «Узэнергоинспекции») в ходе проведения совместных проверок.

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За правонарушение на компанию  наложен штраф в размере чуть более 124,2 миллиона сумов. Также потребителя отключили от электросети.  

Работу по предупреждению неэффективного использования энергоресурсов, обеспечения своевременной оплаты стоимости электроэнергии, экономии энергоресурсов и незаконного использования электроэнергии в регионах проводят с  мая 2019 года КОУ БПИ и КРО "Узэнергоинспекция".

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Ранее пресс-службой "Узэнергоинспекции" сообщалось, что с девяти тысяч потребителей электроэнергии по итогам перерасчетов взыскано более 6,5 миллиарда сумов.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, электроэнергия



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