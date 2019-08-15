Снимки дерева, которое "растет прямо из остановки", распространились по соцсетям.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Самарканде предприниматель сохранил дерево во время строительства остановки, сообщает UPL.uz.

Снимки дерева, которое "растет прямо из остановки", распространились по соцсетям. Пользователи приятно удивились поступку предпринимателя.

UPL Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки

Люди пишут в комментариях: "Оказывается, не обязательно убирать деревья! И так все отлично смотрится".

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Напомним, специальный Telegram-бот помогает правоохранителям прекращать незаконную вырубку деревьев.

В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.