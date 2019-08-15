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Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки

Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки

UPL
Общество
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Снимки дерева, которое "растет прямо из остановки", распространились по соцсетям.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Самарканде предприниматель сохранил дерево во время строительства остановки, сообщает UPL.uz.

Снимки дерева, которое "растет прямо из остановки", распространились по соцсетям. Пользователи приятно удивились поступку предпринимателя.

Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки
UPL
Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки

Люди пишут в комментариях: "Оказывается, не обязательно убирать деревья! И так все отлично смотрится".

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Напомним, специальный Telegram-бот помогает правоохранителям прекращать незаконную вырубку деревьев.

В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.

Теги:
деревья, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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