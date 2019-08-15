Узбекский предприниматель сохранил дерево при строительстве остановки

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Самарканде предприниматель сохранил дерево во время строительства остановки, сообщает UPL.uz.
Снимки дерева, которое "растет прямо из остановки", распространились по соцсетям. Пользователи приятно удивились поступку предпринимателя.
Люди пишут в комментариях: "Оказывается, не обязательно убирать деревья! И так все отлично смотрится".
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Напомним, специальный Telegram-бот помогает правоохранителям прекращать незаконную вырубку деревьев.
В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.