Призер "Военно-медицинской эстафеты" поделилась эмоциями от конкурса

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. После окончания "Военно-медицинской эстафеты" на полигоне "Фориш" корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с одной из конкурсанток.
Рядовой по контракту Лилия Манасыпова заняла второе место в номинации "Индивидуальное мастерство" среди младшего и среднего медицинского состава женских команд и внесла свой вклад в общую победу команды Узбекистана.
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Более того, в упражнении "преодоление полосы препятствий" показала результат в 2 мин. 58,1 сек. и набрала 281 балла, что является рекордом за все время проведения соревнований.
По словам Манасыповой, поставить рекорд было не так сложно, ведь все по силам, если упорно тренироваться и подходить к вопросу со знанием и старанием. Она первый раз принимала участие в подобных соревнованиях, но не растерялась и показала достойный результат.
"Ты всегда и в любой ситуации остаешься воненным", - утверждает рекордсменка.
Самое трудное в конкурсе -общее соревнования. Если вы не работаете командой, призовых мест вам не занять, добавила Манасыпова.
Лилия Манасыпова рассказали и об уникальной атмосфере, которая на протяжении всех этапов соревнования царила на полигоне. Все военные не только обменивались опытом, но увлеченно "болели", причем не только "за своих".
В дальнейшем рекордсменка планирует принимать участие в подобных соревнованиях и думает о новых рекордах.