Призер "Военно-медицинской эстафеты" поделилась эмоциями от конкурса

Узбекистанка Лилия Манасыпова не только побила рекорд соревнований, но и рассказала про атмосферу дружбы, поддержки и военного братства, царящего на полигоне "Фориш".

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. После окончания "Военно-медицинской эстафеты" на полигоне "Фориш" корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с одной из конкурсанток.

Рядовой по контракту Лилия Манасыпова заняла второе место в номинации "Индивидуальное мастерство" среди младшего и среднего медицинского состава женских команд и внесла свой вклад в общую победу команды Узбекистана.

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Более того, в упражнении "преодоление полосы препятствий" показала результат в 2 мин. 58,1 сек. и набрала 281 балла, что является рекордом за все время проведения соревнований.

По словам Манасыповой, поставить рекорд было не так сложно, ведь все по силам, если упорно тренироваться и подходить к вопросу со знанием и старанием. Она первый раз принимала участие в подобных соревнованиях, но не растерялась и показала достойный результат.

"Ты всегда и в любой ситуации остаешься воненным", - утверждает рекордсменка.

Самое трудное в конкурсе -общее соревнования. Если вы не работаете командой, призовых мест вам не занять, добавила Манасыпова.

Стоит отметить, что на полигоне "Фориш" стояла очень жаркая погода, которая впрочем не помешала, а даже помогла узбекистанцам в конкурсе. Ведь уж к чему, а к жаре жители Узбекистана точно привыкли.

Лилия Манасыпова рассказали и об уникальной атмосфере, которая на протяжении всех этапов соревнования царила на полигоне. Все военные не только обменивались опытом, но увлеченно "болели", причем не только "за своих".

В дальнейшем рекордсменка планирует принимать участие в подобных соревнованиях и думает о новых рекордах.