На полигоне "Фориш" наградили призеров конкурса военных медиков

В Узбекистане завершился этап V Международных военных игр "Военно-медицинская эстафета". В общем зачете победили хозяева соревнований, второе место у команды Казахстана, третье - за военными из России.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана завершились Международные армейские игры в дисциплине "Военно-медицинская эстафета". Победителями стали хозяева соревнований, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

По итогам выступлений на высшую ступень пьедестала взошла команда Узбекистана. Казахстанские военные стали вторыми, а замкнули тройку лидеров представители России.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Хоким Джизакской области Эргаш Салиев награждает призеров "Военно-медицинской эстафеты"

Победители получили ценные призы, в том числе автомобили "Джентра". В церемонии награждения приняли участие заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов, а также хоким Джизакской области Эргаш Салиев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Участница АрМИ из Узбекистана Лилия Манасыпова на церемонии награждения

В индивидуальных соревнованиях Узбекистан также отличился. К примеру, представитель женской сборной Лилия Манасыпова установила рекорд при прохождении полосы препятствий и помогла своей команде занять второе место в дисциплине "Индивидуальное мастерство". Первое место в этом конкурсе у представительницы Казахстана, а бронза - у военного медика из Вьетнама.

В номинации "Индивидуальное мастерство" среди мужских команд первое место занял представитель Узбекистана - старший лейтенант Юнус Назаров, второе место за россиянином лейтенантом Андреем Малаховым, а бронзу завоевал казахстанский военврач лейтенант Нуржан Капезов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Кубок и дипломы для победителей "Военно-медицинской эстафеты"

Этап "Военно-медицинская эстафета" проходил на полигоне "Фориш" с 4 по 15 августа. В соревнованиях участвовали представители 11 стран. По словам Азизбека Икрамова, узбекская сторона готова в будущем принять и другие конкурсы АрМИ, для этого у республики есть все возможности и опыт.

Завершилась церемония закрытия армейских игр праздничной программой и грандиозным салютом.