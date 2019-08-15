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Церемония награждения на конкурсе Военно-медицинская эстафета АрМИ-2019

На полигоне "Фориш" наградили призеров конкурса военных медиков

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (36)
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В Узбекистане завершился этап V Международных военных игр "Военно-медицинская эстафета". В общем зачете победили хозяева соревнований, второе место у команды Казахстана, третье - за военными из России.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана завершились Международные армейские игры в дисциплине "Военно-медицинская эстафета". Победителями стали хозяева соревнований, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий. 

По итогам выступлений на высшую ступень пьедестала взошла команда Узбекистана. Казахстанские военные стали вторыми, а замкнули тройку лидеров представители России.

Хоким Джизакской области Эргаш Салиев награждает призеров Военно-медицинской эстафеты
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев награждает призеров "Военно-медицинской эстафеты"
Победители получили ценные призы, в том числе автомобили "Джентра". В церемонии награждения приняли участие заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов, а также хоким Джизакской области Эргаш Салиев. 

Участница АрМИ из Узбекистана Лилия Манасыпова на церемонии награждения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участница АрМИ из Узбекистана Лилия Манасыпова на церемонии награждения
В индивидуальных соревнованиях Узбекистан также отличился. К примеру, представитель женской сборной Лилия Манасыпова установила рекорд при прохождении полосы препятствий и помогла своей команде занять второе место в дисциплине "Индивидуальное мастерство". Первое место в этом конкурсе у представительницы Казахстана, а бронза - у военного медика из Вьетнама.

В номинации "Индивидуальное мастерство" среди мужских команд первое место занял представитель Узбекистана - старший лейтенант Юнус Назаров, второе место за россиянином лейтенантом Андреем Малаховым, а бронзу завоевал казахстанский военврач лейтенант Нуржан Капезов.

Кубок и дипломы для победителей Военно-медицинской эстафеты
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кубок и дипломы для победителей "Военно-медицинской эстафеты"
Этап "Военно-медицинская эстафета" проходил на полигоне "Фориш" с 4 по 15 августа. В соревнованиях участвовали представители 11 стран. По словам Азизбека Икрамова, узбекская сторона готова в будущем принять и другие конкурсы АрМИ, для этого у республики есть все возможности и опыт.

Завершилась церемония закрытия армейских игр праздничной программой и грандиозным салютом.

Салют в честь завершения конкурса Военно-медицинская эстафета на АрМИ-2019
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Салют в честь завершения конкурса "Военно-медицинская эстафета" на АрМИ-2019
Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (36)



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