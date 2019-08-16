Узбекские альпинисты заняли второе место в конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Военные совершили многокилометровый марш вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии и преодолели ледовый участок.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место в международном конкурсе АрМИ "Эльбрусское кольцо", набрав 12 041 балл. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны республики.

Опередили узбекистанцев россияне с результатом в 12 848 баллов. На третье место вышла команда Казахстана - 11 672 балла.

© Министерство обороны Узбекистана. Военнослужащие из Узбекистана на международном конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Всего в конкурсе участвовали военные из пяти стран: России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана.

В течение двух дней участникам состязания предстояло совершить восхождение в пешем порядке на Эльбрус по маршруту, протяженность которого составила около 20 километров.