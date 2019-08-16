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Военнослужащие из Узбекистана на международном конкурсе Эльбрусское кольцо

Узбекские альпинисты заняли второе место в конкурсе "Эльбрусское кольцо"

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (40)
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Военные совершили многокилометровый марш вокруг Эльбруса в Кабардино-Балкарии и преодолели ледовый участок.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место в международном конкурсе АрМИ "Эльбрусское кольцо", набрав 12 041 балл. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны республики.

Опередили узбекистанцев россияне с результатом в 12 848 баллов. На третье место вышла команда Казахстана - 11 672 балла.

Военнослужащие из Узбекистана на международном конкурсе Эльбрусское кольцо
© Министерство обороны Узбекистана.
Военнослужащие из Узбекистана на международном конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Всего в конкурсе участвовали военные из пяти стран: России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана.

В течение двух дней участникам состязания предстояло совершить восхождение в пешем порядке на Эльбрус по маршруту, протяженность которого составила около 20 километров.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (40)

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Теги:
военные, Эльбрусское кольцо, Узбекистан



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