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Главком Сухопутными войсками РФ вручил кубок победителей узбекским танкистам

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (43)
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Узбекистанцы стали победителями в "Танковом биатлоне" АрМИ во втором дивизионе.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков вручил кубок победителей команде Узбекистана, которая заняла первое место в "Танковом биатлоне" Армейских международных игр-2019 во втором дивизионе.

Победители Танкового биатлона — команда Узбекистана
© Sputnik /
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Также главный судья конкурса Роман Бинюков и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Виктор Лизвинский вручили дипломы и медали вьетнамцам - за второе место и кубинцам - за третье.

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После награждения прозвучал гимн Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, команда узбекских танкистов показала лучшее время и прошла трассу за 2 часа 01 минуту 56 секунд, а сборная Вьетнама - за 2 часа 25 минуты 03 секунды. Третьими на финиш пришла сборная Кубы с результатом в 2 часа 29 минут 43 секунды.

"Танковый биатлон-2019" проходит с 3 августа по 17 августа в рамках юбилейных V Армейских международных игр. В 32 конкурсах, входящих в программу игр, участвуют 223 команды из 39 стран.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (43)

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Теги:
военные, Россия, Узбекистан



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