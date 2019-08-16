Тяжелобольного младенца из Оренбурга отправят на операцию в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Казани помогает оформить тяжелобольному младенцу, который родился в Оренбургской области, сертификат для возвращения на родину. Об этом сообщает МИД республики.

Уточняется, что 7 августа гражданка Узбекистана родила ребенка с тяжелым пороком развития, проблемами с сердцем. Но провести малышу срочную хирургическую операцию оказалось невозможным из-за отсутствия у матери российского гражданства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в министерстве сообщила, ссылаясь на врачей, что ребенку необходимо провести операцию в кратчайшие сроки – в течение первых трех недель жизни.

"Гражданка Узбекистана была безработной и поступила в перинатальный центр без документов, но при этом получила необходимую медицинскую помощь. Дальше необходимо стабильное лечение уже ее ребенку. Думаю, что на эту тему обратят внимание представители Узбекистана в нашей стране, с которыми мы поделимся информацией для того, чтобы эта ситуация благополучно разрешилась", - сказала Захарова.

В настоящее время новорожденный находится в барокамере. Консульско-правовой департамент МИД обратился также по данному вопросу за консультациями в Министерство здравоохранения Узбекистана.