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Кабинет министров Узбекистана

В Узбекистане сотрудника Кабмина уволили за грубость

Пресс-служба президента РТ
Общество
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Узбекский предприниматель заснял на видео грубое отношение сотрудника Кабмина к нему.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В отношении сотрудника Кабинета Министров Узбекистана, который нагрубил гражданину, проведена служебная проверка, после которой он был признан не соответствующим занимаемой должности и освобожден от нее, сообщается на правительственном портале.

"16 августа в группе "Халқ билан мулоқот / Диалог с народом" в Facebook появилось видео конфликта между сотрудником Кабинета Министров Узбекистана и мужчиной, который представился предпринимателем", - говорится в сообщении.

На кадрах предприниматель подходит к сотруднику Кабмина и просит подтвердить недавно сказанное нецензурное оскорбление. Также он заявляет, что мужчина "получает зарплату в правительстве, чтобы решать его проблемы", а он ждет встречи с сотрудником на протяжении уже 45 минут и не может дозвониться.

ГУВД обещает расследовать факт оскорбления водителя инспектором ДПС >>

На что сотрудник Кабмина грубо отвечает ему "терпила" и просит выйти.

Напомним, в прошлом году ГУВД Ташкента сообщает, что назначило служебное расследование в отношении инспектора ДПС, нагрубившего водителю.

Ранее в сети появилось видео, на котором правоохранитель угрожает водителю в тот момент. Его даже не смутил тот факт, что водитель автомобиля Matiz снимал его на мобильный телефон.

Теги:
видеоролик, Видео, скандальное видео, скандал, предприниматель, предприниматели, Кабинет Министров Узбекистана, кабинет министров, Узбекистан, Узбекистан



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