В Самару вылетели узбекские врачи для помощи пострадавшим от отравления

44 узбекистанца по-прежнему находятся в Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Сегодня рано утром, 17 августа, в Самарскую область из Ташкента вылетели главный токсиколог Рустам Акалаев и главный гематолог Министерства здравоохранения Узбекистана Хамида Казакбаева, сообщает МИД.

Цель поездки — оказание содействия 48 гражданам Узбекистана, работавшим на предприятии "Кошелевский посад" и в июле госпитализированным с диагнозам "отравление неустановленным веществом".

"Вчера, 16 августа, четырех пострадавших (Огабек Артиков, Исломбой Кучкаров, Фарход Хайитов, Омонбой Рузимов), находящихся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС России перевезли в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москву для дальнейшего лечения", - говорится в сообщении.

В российской столице их встретили сотрудники посольства Узбекистана и Представительства Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

44 граждан Узбекистана по-прежнему находятся в Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1.

Четырех отравившихся узбекистанцев отправили спецбортом в Москву >>

Ранее, 15 августа, один из граждан Узбекистана скончался в местной больнице.

Напомним, 17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами.

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Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления до сих пор выясняются.