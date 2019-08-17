Госслужащих Узбекистана обяжут проходить курсы служебной этики

Госслужащие будут проходить курсы не позднее трех месяцев после принятия на работу. На этот период за ними будет сохраняться средняя зарплата.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане госслужащих обяжут пройти курс служебной этики, сообщается в постановлении.

Согласно проекту, управленцев, работающих в госорганах, ознакомят на специальных краткосрочных курсах с базовыми этическими понятиями, особенностями профессиональной этики, возможными путями разрешения конфликтных ситуаций, этикетом.

Госслужащие будут проходить курсы не позднее трех месяцев после принятия на работу и во время повышения квалификации по специальности.

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На этот период за ними будет сохраняться средняя зарплата. Курсы будут проводиться очно или дистанционно, обучение будет бесплатным.

Целью таких курсов является формирование у сотрудников необходимых знаний, навыков и умений по вопросам этики служебного поведения, урегулирования конфликта интересов и другим направлениям противодействия коррупции, а также их регулярное обновление путем периодического повышения профессионального уровня сотрудников, углубленного изучения норм законодательства, передового зарубежного опыта, формирования представлений о моральных ценностях в обществе.

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Напомним, в июне стало известно о том, что государственные служащие Узбекистана теперь по субботам будут работать до 17:00, а по воскресеньям вообще отдыхать.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями, поэтому поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор "ненужных отчетов и информации".