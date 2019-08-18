Как хокимияты столицы готовятся к переписи населения - видео

Первая за тридцать лет перепись населения в Узбекистане пройдет в 2022 году, однако подготовку власти начинают уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. В столичном хокимияте рассказали, как проходит подготовка к переписи населения.

Уже состоялось селекторное совещание с главами районных администраций, а в настоящее время проходят учебные семинары. Изучается специфика методологии опроса и сбора данных.

Перепись населения делает статистику гораздо более полной и точной, позволяет узнать, насколько актуальны те или иные социальные программы в стране, а также рассказывает, как изменились численность и состав жителей за определенное время.