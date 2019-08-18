Как хокимияты столицы готовятся к переписи населения - видео

Уже состоялось селекторное совещание с главами районных администраций, а в настоящее время проходят учебные семинары. Изучается специфика методологии опроса и сбора данных.
Перепись населения делает статистику гораздо более полной и точной, позволяет узнать, насколько актуальны те или иные социальные программы в стране, а также рассказывает, как изменились численность и состав жителей за определенное время.
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял участие в торжественной церемонии закрытия V Армейских международных игр. Глава оборонного ведомства лично поздравил узбекских танкистов, ставших победителями второго дивизиона.