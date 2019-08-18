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ГУВД предупредило водителей о поддельных голограммах на тонировку

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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29101

ГУВд напоминает, что вместе с разрешением и тонировочной плёнкой водитель получает специальную эмблему, которую необходимо наклеить на переднее стекло справа.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. ГУВД предупредило водителей о поддельных голограммах о тонировке, а также напомнило о необходимости эмблемы на лобовом стекле.

Поскольку стоимость тонировки стёкол была значительно снижена, многие водители решили получить разрешение. Сейчас на дорогах столицы появляется всё больше автомобилей с тонировкой, однако часто можно увидеть и отсутствие специальных эмблем (голограмм) на лобовом стекле.

© Sputnik /
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане
ГУВд напоминает, что вместе с разрешением и тонировочной плёнкой водитель получает специальную эмблему, которую необходимо наклеить на переднее стекло справа. Эмблема говорит о наличии разрешения на тонировку и имеет высокую степень защиты от подделок.

В связи с большим интересом населения к теме тонировки ГУВД допускает, что возможны попытки подделать как документ, так и эмблему на тонировку и напоминает, что за изготовление, подделку документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование предусмотрена уголовная ответственность.

Теги:
автомобилисты, автомобиль, ГУВД Ташкента, автомобили, тонировка



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