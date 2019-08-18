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В Узбекистане отмечают День воздушного флота

© Министерство обороны
Общество
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Минобороны РУз организовало ряд мероприятий. Участники почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей летчиков и возложили венки к монументу памяти. Также военные летчики показали мастер класс авиации.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. В Узбекистане прошел ряд мероприятий, посвященных Деню воздушного флота, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На открытии праздника выступили первый заместитель министра обороны Узбекистана, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Эргашев и заместитель министра обороны, командующий ПВО и ВВС генерал-майор Ахмад Бурханов.

© Министерство обороны
Празднование дня воздушного флота

Каждое третье воскресенье августа ВВС Узбекистана широко отмечает профессиональный праздник  – День воздушного флота.

Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силами Минобороны Узбекистана организовали красочное авиошоу на полигоне Чирчик.

© Министерство обороны
Празднование дня воздушного флота

Поддержав воинскую  традицию, участники почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей летчиков и возложили венки к монументу памяти.

© Министерство обороны
Празднование дня воздушного флота

Перед началом авиашоу выступившие отметили заслуги и роль военной авиации в укреплении обороны страны. После чего группа военнослужащих  профессионально выполняющие свой винский долг была поощрена ценными подарками. Особо отличившихся наградили нагрудными знаками министра обороны “Намунали хизмати учун”.




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