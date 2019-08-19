ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента построили новый торговый комплекс Atrium trade center. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
"Здание отвечает современным требованиям и оснащено новейшими техническими решениями для комфортного и удобного шопинга и досуга жителей", - говорится в сообщении администрации узбекской столицы.
В новом ТК есть магазины взрослой и детской одежды, парфюмерии, бытовой техники и продуктов питания.
В комплекс вложено 10 миллиардов сумов инвестиций. Здесь создано 100 рабочих мест. В ближайшее время недалеко от ТК возведут гостиницу и 11-этажный бизнес-центр.