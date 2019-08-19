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В Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр

В Яшнабадском районе Ташкента построили новый торговый комплекс

© Официальный сайт хокимията города Ташкента
Общество
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На строительство торгового комплекса было направлено 10 миллиардов сумов инвестиций.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента построили новый торговый комплекс Atrium trade center. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

"Здание отвечает современным требованиям и оснащено новейшими техническими решениями для комфортного и удобного шопинга и досуга жителей", - говорится в сообщении администрации узбекской столицы.

В Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр
© Официальный сайт хокимията города Ташкента
В Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр

В новом ТК есть магазины взрослой и детской одежды, парфюмерии, бытовой техники и продуктов питания.

В комплекс вложено 10 миллиардов сумов инвестиций. Здесь создано 100 рабочих мест. В ближайшее время недалеко от ТК возведут гостиницу и 11-этажный бизнес-центр.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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