На строительство торгового комплекса было направлено 10 миллиардов сумов инвестиций.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента построили новый торговый комплекс Atrium trade center. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

"Здание отвечает современным требованиям и оснащено новейшими техническими решениями для комфортного и удобного шопинга и досуга жителей", - говорится в сообщении администрации узбекской столицы.

© Официальный сайт хокимията города Ташкента В Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр

В новом ТК есть магазины взрослой и детской одежды, парфюмерии, бытовой техники и продуктов питания.

В комплекс вложено 10 миллиардов сумов инвестиций. Здесь создано 100 рабочих мест. В ближайшее время недалеко от ТК возведут гостиницу и 11-этажный бизнес-центр.