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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

В Узбекистане утверждена первая биржевая котировка на топливо марки АИ-91

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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С 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. В республике утверждена первая биржевая котировка на топливо марки АИ-91. Об этом сообщает пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

С 12 по 16 августа 2019 года на биржевые торги АО "УзРТСБ" было выставлено 1485 тонн автомобильного бензина марки АИ-91. Стартовая стоимость топлива составила 6112,1 тысячи сумов за тонну.

Дмитрий Гусев
© Facebook / Дмитрий Гусев
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По итогам недельных торгов было реализовано 246,2 тонн бензина АИ-91 (16,6% из выставленного на торги объема) на общую сумму свыше 1,5 миллиарда сумов.

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"Недельная биржевая котировка на автобензина АИ-91 сохранилась на уровне его стартовой стоимости и составила 6118,2 тысячи сумов за тонну", - говорится в сообщении биржи.

Заявки на покупку бензина АИ-91 подали юридические лица, в том числе крупные производственные предприятия, субъекты предпринимательства и автозаправочные станции.

Теги:
бензин, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Узбекистан



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