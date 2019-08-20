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СМИ на пресс-конференции

Журналисты из России и стран ЦА примут участие в международной медиашколе

CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
Общество
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В программе: лекции, мастер-классы и образовательная игра.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Журналисты из России и стран Центральной Азии соберутся на международной медиашколе "Медиация" с 25 по 30 августа. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр МГУ.

В мероприятии примут участие представители СМИ из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Эксперты расскажут журналистам об интеграционных процессах на евразийском пространстве. Кроме того, участники медиашколы выполнят практические занятия на развитие профессиональных качеств и защитят собственные мини-проекты.

Молодые специалисты узнают, как выбрать удачный заголовок для статьи и оформить качественный лонгрид.

Также журналисты посетят офисы ИА "Sputnik" и ТК "Большая Азия".

Теги:
Центральная Азия, Россия



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