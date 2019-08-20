ВС Узбекистана и Таджикистана отработают операции на учениях "Центр-2019"

Свыше 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в учениях "Центр-2019".

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отработают совместные действия на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области в рамках стратегических учений "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщила пресс-служба узбекского оборонного ведомства.

Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что более 128 тысяч военных из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Кыргызстана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана) примут участие в учениях "Центр-2019".

"На втором этапе в рамках общего замысла "Центр-2019" на полигоне "Донгуз" планируется практически отработать совместные действия воинских контингентов вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана", - заявил представитель Минобороны.

По данным пресс-службы, участие военнослужащих Узбекистана в "Центр-2019" послужит выработке единого алгоритма действий при проведении совместных операций по недопущению дестабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе.

Руководить учениями будет начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов. Основные действия пройдут на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками.