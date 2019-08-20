Сколько квот выделили для обучения магистров в филиале МИФИ в Ташкенте

Ранее стало известно, что в этом году в филиал МИФИ в Ташкенте на программы бакалавриата будет зачислено 100 человек.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. С 2019-2020 учебного года для узбекистанцев выделяемые квоты на обучение в магистратуре НИЯУ МИФИ выросли в два раза, составив 30 мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

В настоящее время 57 студентов из Узбекистана также получают образование непосредственно в самом НИЯУ "МИФИ" в России.

Ранее стало известно, что в этом году в филиал МИФИ в Ташкенте на программы бакалавриата будет зачислено 100 человек. По двадцать пять мест выделено на направления: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерная физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника" и "Электроэнергетика и электротехника".

Ранее Ташкент посетил заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков. Он встретился со студентами ташкентского филиала МИФИ в Ташкенте и выступил перед ними с лекцией о современном развитии атомной энергии в мире.