В Сырдарье готовятся к Международному инвестиционному форуму

В самом регионе планируется проведение массовых культурных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Уже завтра, 22 августа, в Гулистане Сырдарьинской области состоится I Международный инвестиционный форум с участием представителей иностранных компаний и дипломатического корпуса, сообщает Kommersant.uz.

"В программу включены секционные встречи, презентации на темы социально-экономического развития, а также проекты, связанные с инвестиционным потенциалом Сырдарьинской области", - говорится в сообщении.

Ожидается, что форум придаст новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества Сырдарьинской области с зарубежными странами и окажет содействие по привлечению прямых инвестиций в регион.

На мероприятии состоится подписание соглашений о сотрудничестве.

В самом регионе планируется проведение массовых культурных мероприятий "Цветочный праздник", "Ярмарка птиц", "Мелодия сая".