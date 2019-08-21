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Город Гулистан

В Сырдарье готовятся к Международному инвестиционному форуму

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общество
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В самом регионе планируется проведение массовых культурных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Уже завтра, 22 августа, в Гулистане Сырдарьинской области состоится I Международный инвестиционный форум с участием представителей иностранных компаний и дипломатического корпуса, сообщает Kommersant.uz.

"В программу включены секционные встречи, презентации на темы социально-экономического развития, а также проекты, связанные с инвестиционным потенциалом Сырдарьинской области", - говорится в сообщении.

Ожидается, что форум придаст новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества Сырдарьинской области с зарубежными странами и окажет содействие по привлечению прямых инвестиций в регион.

На мероприятии состоится подписание соглашений о сотрудничестве.

В самом регионе планируется проведение массовых культурных мероприятий "Цветочный праздник", "Ярмарка птиц", "Мелодия сая".

Теги:
Экономика, Форум, форум, Сырдарья



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