Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 сентября

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 сентября 2019 года.
Продажа неиспользуемых объектов государственной собственности
Приватизация объектов государственной собственности, которые не используются, будет осуществляться на праве постоянного пользования.
В список войдут объекты:
- здравоохранения;
- спорта;
- культуры;
- пустующие земельных участки.
А также образовательные учреждения, помимо академических лицеев и профессиональных колледжей.
Обучение специалистов за рубежом
При участии фонда "Эл-юрт умиди" узбекистанцев будут отправлять на обучение по новым направлениям. Работники пройдут подготовку по механизации сельского хозяйства, эксплуатации и технического обслуживания машин и сельскохозяйственной техники в зарубежных образовательных учреждениях.
Самозанятые
Таким гражданам будут выдадут временные трудовые удостоверения. В свою очередь владельцы удостоверений получат право учета трудового стажа и использования стимулирующих льгот.
Сотрудников и военнослужащих "Темурбеклар мактаби" ожидает повышение зарплаты
Она повысится:
- в 5 раз – для директора и его заместителей, преподавателей, сотрудников учебного отдела;
- в 3 раза – для руководителей кружков (секций) и психологов;
- в 2 раза – для работников информационно-ресурсного центра (библиотеки), отделов информатизации и связи, инструкторов и лаборантов.
Военнослужащие, проходящие службу в "Темурбеклар мактаби", получат ежемесячную надбавку в размере 50% от их должностного оклада.
Регистрация прав на имущество
Сведения о праве собственности на недвижимое имущество вносятся в реестр только на основании заявления, представленного через государственный нотариальный орган.
Образование
Изменится порядок аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений.
Вступит в силу Положение "О порядке проведения аттестации и государственной аккредитации государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций".
Работники специализированных учебных заведений получат надбавки. Руководителям и педагогам специализированных учебных заведений ежемесячно будут выплачивать надбавку в размере 75% от базовой тарифной ставки.
Работникам дошкольных многопрофильных образовательных организаций тоже повысят зарплату. Помощникам, воспитателям, педагогическим работникам и помощникам медицинских работников, работающих в группах, предназначенных для детей с физическими или психическими отклонениями в росте, ее повысят вдвое.
Новые понятия
Взамен минимального размера заработной платы вводятся:
- минимальный размер оплаты труда (577 170 сумов);
- базовая расчетная величина (223 000 сумов);
- базовая величина исчисления пенсии (223 000 сумов).
Брак
В брак мужчинам и женщинам можно будет вступать только с 18 лет.
Товарный знак
Заявки на регистрацию товарного знака будут подаваться только в электронном виде через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.