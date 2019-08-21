Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 сентября

С началом осени в Узбекистане вступают в силу новые законы, правила и другие нововведения, касающиеся разных сфер жизни граждан республики. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Министерство юстиции напомнило, что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 сентября 2019 года.

Продажа неиспользуемых объектов государственной собственности

Приватизация объектов государственной собственности, которые не используются, будет осуществляться на праве постоянного пользования.

В список войдут объекты:

здравоохранения;

спорта;

культуры;

пустующие земельных участки.

А также образовательные учреждения, помимо академических лицеев и профессиональных колледжей.

Обучение специалистов за рубежом

При участии фонда "Эл-юрт умиди" узбекистанцев будут отправлять на обучение по новым направлениям. Работники пройдут подготовку по механизации сельского хозяйства, эксплуатации и технического обслуживания машин и сельскохозяйственной техники в зарубежных образовательных учреждениях.

Самозанятые

Таким гражданам будут выдадут временные трудовые удостоверения. В свою очередь владельцы удостоверений получат право учета трудового стажа и использования стимулирующих льгот.

Сотрудников и военнослужащих "Темурбеклар мактаби" ожидает повышение зарплаты

Она повысится:

в 5 раз – для директора и его заместителей, преподавателей, сотрудников учебного отдела;

в 3 раза – для руководителей кружков (секций) и психологов;

в 2 раза – для работников информационно-ресурсного центра (библиотеки), отделов информатизации и связи, инструкторов и лаборантов.

Военнослужащие, проходящие службу в "Темурбеклар мактаби", получат ежемесячную надбавку в размере 50% от их должностного оклада.

Регистрация прав на имущество

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество вносятся в реестр только на основании заявления, представленного через государственный нотариальный орган.

Образование

Изменится порядок аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений.

Вступит в силу Положение "О порядке проведения аттестации и государственной аккредитации государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций".

Работники специализированных учебных заведений получат надбавки. Руководителям и педагогам специализированных учебных заведений ежемесячно будут выплачивать надбавку в размере 75% от базовой тарифной ставки.

Работникам дошкольных многопрофильных образовательных организаций тоже повысят зарплату. Помощникам, воспитателям, педагогическим работникам и помощникам медицинских работников, работающих в группах, предназначенных для детей с физическими или психическими отклонениями в росте, ее повысят вдвое.

Новые понятия

Взамен минимального размера заработной платы вводятся:

минимальный размер оплаты труда (577 170 сумов);

базовая расчетная величина (223 000 сумов);

базовая величина исчисления пенсии (223 000 сумов).

Брак

В брак мужчинам и женщинам можно будет вступать только с 18 лет.

Товарный знак

Заявки на регистрацию товарного знака будут подаваться только в электронном виде через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.