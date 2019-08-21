Стало известно, с какой периодичностью будут проверять счетчики

Проверка приборов будет оказываться только через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Принято постановление правительства об утверждении административных регламентов оказания государственных услуг по снятию, поверке и установке оборудования, сообщает Telegram-канал министерства юстиции.

Постановление утверждает основные административные регламенты проверки приборов учета электроэнергии, природного газа, питьевой и горячей воды.

У юридических лиц счетчики будут проверять каждые 4 года, а у простых граждан - каждые 8 лет.

С 1 ноября 2019 года проверка приборов будет оказываться только через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг.

Недавно стало известно, что в Узбекистане могут ввести новый порядок оплаты отопления.

В документе говорится о поэтапном переходе в 2019–2024 годах на закрытую систему теплоснабжения. В частности, поставки тепловой энергии и горячей воды будут осуществлять на основе трехсторонних договоров (предприятия теплоснабжения - потребитель - профессиональная управляющая компания).