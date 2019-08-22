Достижение года: внук Мирзиёева покорил жюри виртуозной импровизацией

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. На одном из фото маленький Миромон изображён с дипломом победителя в номинации "Мастер импровизации". Судя по второму снимку, внук главы государства получил этот диплом за мастерские навыки игры на фортепиано.
Саида Мирзиёева рассказала подписчикам о том, что вновь училась играть на музыкальном инструменте, чтобы показать хороший пример сыну.
"Мне пришлось спустя 25 лет сесть за фортепиано, дабы воплотить свою мечту – чтобы сын играл на музыкальном инструменте" - написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, что перед началом летних каникул Саида Мирзиёева также писала во Всемирной паутине о своих детях, разместив изображение картины сына и фото дочери, которая тоже играет на клавишных.