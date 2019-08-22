Достижение года: внук Мирзиёева покорил жюри виртуозной импровизацией

На своей странице в социальной сети старшая дочь президента Саида Мирзиёева опубликовала фотографии сына и мамы.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. На одном из фото маленький Миромон изображён с дипломом победителя в номинации "Мастер импровизации". Судя по второму снимку, внук главы государства получил этот диплом за мастерские навыки игры на фортепиано.

Саида Мирзиёева рассказала подписчикам о том, что вновь училась играть на музыкальном инструменте, чтобы показать хороший пример сыну.

"Мне пришлось спустя 25 лет сесть за фортепиано, дабы воплотить свою мечту – чтобы сын играл на музыкальном инструменте" - написала она на своей странице в Facebook.

© Facebook / Saida Mirziyoyeva Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева со своим внуком Миромоном Турсуновым

В комментариях к этому посту пользователи Сети искренне восхитились творческими способностями внука президента, выразив Саиде Мирзиёевой слова признательности за хорошее воспитание своих детей.

Напомним, что перед началом летних каникул Саида Мирзиёева также писала во Всемирной паутине о своих детях, разместив изображение картины сына и фото дочери, которая тоже играет на клавишных.