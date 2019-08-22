Минздрав призвал защитить медиков после попытки поджога врача в Андижане

В среду родственник одного из пациентов Андижанского медцентра пытался поджечь врача, предварительно облив его бензином.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения призвало защитить медиков после покушения на врача в Андижане.

В среду, 21 августа, в Андижанском областном многопрофильном медицинском центре разгневанный родственник пациента облил бензином врача и пытался поджечь его, но на крики коллеги подоспели другие сотрудники медцентра. Им удалось скрутить злоумышленника и передать его правоохранителям.

В сообщении пресс-службы министерства уточняется, что по инициативе ведомства на Едином портале интерактивных государственных услуг был опубликован законопроект "О внесении дополнения в Уголовный кодекс республики".

В документе предлагается нападение пациентом или его родственниками на врачей при выполнении своих служебных обязанностей квалифицировать статьей 277 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за хулиганство, и оценивать эти действия в качестве отягчающего обстоятельства.

"Произошедший на днях в Андижанской области случай показал необходимость принятия данного проекта", - отмечает Минздрав.

Обращается внимание на то, что также министр здравоохранения с целью усиления защиты прав врачей обращался в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Кроме того, министерство попросило Олий Мажлис усилить действующее законодательство с целью защиты прав врачей, а также Министерство внутренних дел и ряд правоохранительных органов применять меры по предотвращению и устранению случаев угрозы и нападения граждан на медиков.