Как Узбекистан готовит кадры для атомной отрасли

В конце августа в Узбекистане будет принята госпрограмма по обучению и переподготовке сотрудников компетентных органов в области ядерной безопасности.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Двадцать третьего августа на 21-м пленарном заседании Олий Мажлиса одобрен проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях".

Перед голосованием и активной дискуссией сенаторы спрашивали чиновников о кадрах, безопасности и научном потенциале института ядерной физики. В частности, председатель Государственного комитета промышленной безопасности Бахтиер Гуломов рассказал о подготовке кадров для АЭС Узбекистана.

По словам Гуломова, только в прошлом году 50 бакалавров и магистратов поступили в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Через год 12 магистратов вернутся в Узбекистан.

Кроме того, по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в прошлом году в Ташкенте открылся филиал МИФИ, и с сентября вуз начнет свою деятельность.

В общей сложности 100 студентов ( 25 - по каждому направлению) зачислят для обучения по программам: "ядерная энергетика", "ядерная физика и технологии", "электроэнергетика" и "тепловая энергетика".

Также, в этом году трое студентов отправятся в Москву для обучения на бакалавриате.

Разработана отдельная государственная программа по укомплектованию, обучению, переподготовке и повышения квалификации сотрудников компетентных органов в области ядерной безопасности. Документ будет принят в конце августа.

"Кроме того, год назад между нашим комитетом и "Ростехнадзором" подписан меморандум о взаимопонимании. В этом году в целях обмена опытом отправили двух наших сотрудников в Москву, они прошли обучение и уже вернулись обратно", - сказал председатель Госкомитета промышленной безопасности.

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По словам Гуломова, комитет собирается подписать соглашение с департаментом радиационной и ядерной безопасности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси по изучению, проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации атомных электростанций такой же модели, которую планируют построить в Узбекистане. Ожидается, что документ заключат к концу года.

Также узбекская сторона совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) принимает программу подготовки сотрудников для специальных уполномоченных органов на 2020 – 2021 годы. Работа на основе этой программы будет продолжена со следующего года. В этом году узбекские специалисты приняли участие в 26 мероприятиях МАГАТЭ, и более 50 работников прослушали различные семинары и учебные курсы и получили специальные сертификаты.