Как мошенники в Узбекистане обманывает при покупке авиабилетов

Национальный банк Узбекистана просит использовать для покупки авиабилетов свою пластиковую карту, а не пользоваться услугами сомнительных посредников.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан проинформировал жителей страны о случаях мошеннических операций по покупке авиабилетов с использованием международных пластиковых карт своем Telegram-канале.

"Через посредников или социальные сети вам предлагают купить дешевый авиабилет (турпакет) или билет со значительной скидкой. Чтобы оформить их, мошенники просят предоставить персональные данные для бронирования, после чего вам оформляют билет на сайте авиакомпании или на других сайтах-агрегаторах. Затем посредники попросят перечислить деньги на какой-нибудь интернет-кошелек, отправить их денежным переводом или же вообще отдать подставному человеку в виде наличности", - говорится в сообщении.

Как оказалось, билет будет приобретен посредниками с помощью средств с краденой карты, а человек получает билет, но лишь до момента, когда владелец скомпрометированной карты заявит в свой банк о том, что с его карты были списаны денежные средства без его ведома.

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После этого купленный авиабилет будет заблокирован компанией в связи с отзывом денег платежной системой, о чем существует предупреждение в публичной оферте авиакомпании и банковских правилах международных платежных систем (МПС).

"К сожалению, существуют данные и о международном опыте, в соответствии с которым, пассажиры приобретали авиабилеты, оплатив их в наличной форме у официальных дилеров авиакомпании, а недобросовестные сотрудники дилеров приобретали им билеты с использованием скомпрометированных (украденных) банковских карт", - добавили в Национальном банке.

Жителей Узбекистана предупреждают, по аналогии с покупкой краденого телефона, незнание закона/правил в данном случае не освобождает от ответственности.

Поэтому необходимо использовать для покупки авиабилетов свою пластиковую карту или банковские карты доверенных лиц, а не пользоваться услугами сомнительных посредников.