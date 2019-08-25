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Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов встретился с министром юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги

Положительная дискриминация в отношении женщин должна быть — глава Минюста

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Общество
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Гендерно-правовая экспертиза в Узбекистане будет касаться не только будущих законодательных актов, но и действующих, заявил министр юстиции Русланбек Давлетов на 21-м пленарном заседании Сената в пятницу.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Министр юстиции Русланбек Давлетов считает, что законодательство должно предусматривать позитивную дискриминацию женщин в вопросах военной обязанности и условий отбывания наказания, сообщает пресс-служба министерства.

Гендерно-правовая экспертиза в Узбекистане будет касаться не только будущих законодательных актов, но и действующих, заявил министр юстиции Русланбек Давлетов на 21-м пленарном заседании Сената в пятницу.

"Это (позитивная дискриминация — ред.) существует во всем мире, и это вносится в законодательство Узбекистана. Думаю, что никто не будет в обиде, потому что нужно учитывать объективную реальность", — сказал Русланбек Давлетов.

Ранее сенат Олий Мажлиса одобрил закон "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин".

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Данный документ устанавливает равенство обоих полов во всех сферах жизни, от приема на работу до домашнего хозяйства, а также дает определение дискриминации по признаку пола.

Теперь при принятии на государственную службу в республике обеспечивается равный доступ женщин и мужчин согласно квалификации и профессиональной подготовке, также разрешено применение временных квот с учетом категорий должностей служащих.

В законе говорится, что при проведении конкурсов на замещение должностей госслужбы, в том числе руководящих, должен обеспечиваться равный доступ женщин и мужчин.




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