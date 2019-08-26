Электричку Ташкент-Хаджикент отменили

Данное решение было принято в связи со снижением количества пассажиров.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане с 24 августа отменили движение пригородных скоростных электропоездов №6727/6728 (следующих без остановок на промежуточных станциях) по маршруту Ташкент - Хаджикент - Ташкент, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Решение принято учитывая окончание сезона летнего отдыха в горных, живописных уголках Ташкентской области и снижение количества пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, что в дни празднования 28-летия независимости Узбекистана "Узбекистон темир йуллари" вносит изменения в график движения высокоскоростных поездов №764 и №763 Afrosiyob.

Согласно новому графику, 26, 27, 28, 29 августа и 2, 3 сентября 2019 года по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент пустят дополнительные рейсы.

В праздничные дни поезда Afrosiyob будут курсировать чаще >>

В эти дни поезда будут следовать в 08.30 с Центрального железнодорожного вокзала "Ташкент" и в 17.00 с железнодорожного вокзала "Самарканд".

Приобрести бюджетные билеты можно будет на рейсы с 31 августа по 3 сентября.