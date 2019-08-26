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В Ферганской области планируют строительство жилых домов

В Ферганской области планируют строительство жилых домов

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В Риштанском районе будут реализованы 83 инвестиционных проекта для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Принято постановление правительства о комплексном развитии Риштанского района Ферганской области.

Согласно программе, утвержденной постановлением, в этом районе будут реализованы 83 инвестиционных проекта для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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С 2019 по 2021 годы на основе целевых программ в Риштане планируется возвести около 1000 доступных жилых домов. Также создадут 7 181 новое рабочее место.

Исполнение программы будет ежеквартально обсуждаться в местном кенгаше.

Теги:
Инвестиции, Ферганская область, Узбекистан



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