В Ферганской области планируют строительство жилых домов

В Риштанском районе будут реализованы 83 инвестиционных проекта для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Принято постановление правительства о комплексном развитии Риштанского района Ферганской области.

Согласно программе, утвержденной постановлением, в этом районе будут реализованы 83 инвестиционных проекта для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства.

С 2019 по 2021 годы на основе целевых программ в Риштане планируется возвести около 1000 доступных жилых домов. Также создадут 7 181 новое рабочее место.

Исполнение программы будет ежеквартально обсуждаться в местном кенгаше.